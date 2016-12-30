Добрый день, сайт написан на Yii, требуется в корзине при подсчёте подвязать стоимость доставки на основе API axiomus.ru/wiki/index.php Списки городов на сайте привязаны к регионам, так что отдельно кластер создавать не нужно. Интеграционный ...
Воссоздание системы управления хостинг процессами
Добрый день!
Дано:
Кастомная PHP+MySQL система для автоматизации хостинг-процессов.
Решает задачи: создание, приостановка, удаление хостинг-аккаунтов, регистрация и продление доменов, отправка email-уведомлений.
Интеграции по API: сайты компании(Drupal), ISPmanager 5 lite, ISPmanager 5 Business, cPanel, SolusVM, REG.ru
Проблемы:
Это первая версия системы. Весь функционал работает относительно стабильно, но есть недочеты.
"Костылять" и "допиливать" точно не будем, это не наш вариант. У нас есть отличное
понимание системы, логики работы, бюджет и желание переделать систему.
Кого ищем:
Программиста, способного и желающего разобраться в имеющейся системе и логике работы
всех хостинг-процессов. Не побоится сделать себе вызов и написать
улучшенную архитектуру системы полагаясь на уже имеющуюся логику в
разработке (имеющийся код ускорит процессы), хорошо понимая, что это
достаточно интересный, но тяжелый и длительный процесс.
Требования:
- работа в Jira и Realtimeboard – чертим схемы взаимодействия, описываем процессы (у нас уже есть подробный вариант)
- максимально точное и понятное комментирование кода!!!
- архитектура должна быть понятна другим разработчикам, мы создаем
коммерческий продукт для профессионального внутреннего использования
Оплата:
оплата производится по нормочасам: Вы указываете стоимость 1 часа сроки выполнения каждой задачи или спринта.
Условия:
Руководитель проекта – расскажет все о имеющейся системе, о проблемах и возможных решениях.
Все крайне дружественно и адекватно. Мы – прямой заказчик, не посредник!
Перспективы:
Постоянная поддержка и совершенствование данного проекта.
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