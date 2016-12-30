Воссоздание системы управления хостинг процессами

Добрый день!

Дано:

Кастомная PHP+MySQL система для автоматизации хостинг-процессов.

Решает задачи: создание, приостановка, удаление хостинг-аккаунтов, регистрация и продление доменов, отправка email-уведомлений.

Интеграции по API: сайты компании(Drupal), ISPmanager 5 lite, ISPmanager 5 Business, cPanel, SolusVM, REG.ru

Проблемы:

Это первая версия системы. Весь функционал работает относительно стабильно, но есть недочеты.

"Костылять" и "допиливать" точно не будем, это не наш вариант. У нас есть отличное

понимание системы, логики работы, бюджет и желание переделать систему.

Кого ищем:

Программиста, способного и желающего разобраться в имеющейся системе и логике работы

всех хостинг-процессов. Не побоится сделать себе вызов и написать

улучшенную архитектуру системы полагаясь на уже имеющуюся логику в

разработке (имеющийся код ускорит процессы), хорошо понимая, что это

достаточно интересный, но тяжелый и длительный процесс.

Требования:

- работа в Jira и Realtimeboard – чертим схемы взаимодействия, описываем процессы (у нас уже есть подробный вариант)

- максимально точное и понятное комментирование кода!!!

- архитектура должна быть понятна другим разработчикам, мы создаем

коммерческий продукт для профессионального внутреннего использования

Оплата:

оплата производится по нормочасам: Вы указываете стоимость 1 часа сроки выполнения каждой задачи или спринта.

Условия:

Руководитель проекта – расскажет все о имеющейся системе, о проблемах и возможных решениях.

Все крайне дружественно и адекватно. Мы – прямой заказчик, не посредник!

Перспективы:

Постоянная поддержка и совершенствование данного проекта.