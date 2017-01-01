Нужно сделать полностью идентичный сайт по функционалу этому http://www.toolsstar.com только на русском языке ну и чучуть допилить по функционалу подробности в лс
PHP программист для перевода сайта с PHP 5.3 на 5.4/5.6
Требуется программист чтоб реализовать перевод сайта с 5.3 на 5.4/5.6.
Приступать немедленно.
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