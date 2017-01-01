PHP программист для перевода сайта с PHP 5.3 на 5.4/5.6

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок133 просмотра

Требуется программист чтоб реализовать перевод сайта с 5.3 на 5.4/5.6. 

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PHP
8 лет назад
klaineroleg
Олег 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов

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