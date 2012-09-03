Создать пакет скрипта(InstantCMS) для автоматической установки.

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Пакет необходим для панели ISMmanager 5.

Так же необходимо разместить этот пакет на моем же сервере, что бы панель подхватила его и предлагала для установки на новых сайтах.

Сам скрипт установки  -http://www.instantcms.ru/get/2.6.1

Документация по созданию пакета - Application Package Standard (APS)

8 лет назад
btpahce
Андрей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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