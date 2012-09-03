Создать пакет скрипта(InstantCMS) для автоматической установки.

Недавно столкнулся с проблемой где ненужные запросы в MySQL стали причиной сбоя на сайте. Пришлось заблокировать Поисковых ботов и удалит php скрипт чтобы сайта заработала. Вот уже нуждаюсь в оптимизатора, что вы скажете на счет ...