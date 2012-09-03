Openresty, LUA, Web Frontend (JS)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки178 просмотров

1. Необходимо сделать форму авторизации. (вход по логи/пароль)

2. Страница с вывыдом статистики из базы данных.

JavaScript
8 лет назад
nativepenza
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров