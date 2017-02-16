Доработка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок264 просмотра

Нужно доработать мобильную версию сайта. сделать рабочими форму обратной связи на gmail. Оптимизировать сайт для быстрой загрузки. 

8 лет назад
Ilia21
29 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$25
1 день
Все сделал быстро и нормально.
Благодарю за доверие и сотрудничество!

Заявки фрилансеров

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад