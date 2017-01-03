Требуется интегрировать модуль для записи на сайте джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки119 просмотров

требуется интегрировать модуль для записи в сервис email рассылки на сайте джумла tvoyturetskiy.ru по API    к сервису https://www.mailerlite.com/

нужно добавить на задний фон картинку и сверху расположить форму записи,

 просьба указать срок и стоимость.

Joomla
8 лет назад
gelani
Глеб 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров