Импорт из XLSX в MySQL. Нужен скрипт.

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Закрыт4 заявки185 просмотров

Есть файл с данными, нужно ежедневно заносить в таблицу БД.

Больше 10$ это не стоит.

MySQL
8 лет назад
beldist
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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