Лендинг - доработка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок182 просмотра

Есть сайт-лендинг.

Необходимо его скопировать, перенести на наш хостинг.

8 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Все как всегда - на высшем уровне. Спасибо огромное за работу (сотрудничаем практически на постояннной основе).
Всегда точная постановка задачи и оплата во время

Заявки фрилансеров

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад