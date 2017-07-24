Добрый день. Нужен человек или команда, который/которые знают не по наслышке, что такое CMS DLE. Front-end готов полностью, нужно под него написать Back-end. Что конкретно требуется: 1) Мелкие изменения в профиле ...
Лендинг - доработка
Есть сайт-лендинг.
Необходимо его скопировать, перенести на наш хостинг.
Выбранный исполнитель
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