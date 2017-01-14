Система взаимодействия сотрудников

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка93 просмотра

Система взаимодействия сотрудников

8 лет назад
demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

Выбранный исполнитель

Seo-google
Максим 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$200
10 дней
Работа была сделана качественно и в точно оговоренные сроки. Максим всегда на связи, оперативно вносил правки и советовал по наилучшим вариантам реализации. Рекомендую!
Хороший заказчик. Четкое, развернутое ТЗ, даже с прототипом. Всегда на связи, быстрое принятие задачи и оплата. Рекомендую и буду рад сотрудничеству еще!

Заявки фрилансеров

Seo-google
Максим 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад