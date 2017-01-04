Удалить вредоносный код

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Завершен3 заявки130 просмотров

Удалить вредоносный код на сайтах. На 13 сайтах хостер обнаружил вредоносный код, рассылающий спам. Нужно обнаружить и удалить. 

8 лет назад
skvorushka
Ольга 
44 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$8
1 день
Очень быстро были почищены все файлы от вредоносного кода, рассылающего спам. Быстро и качественно. Работа сайтов восстановлена, хостер при повторной проверке не нашел вирусов. Я очень довольна. Всем рекомендую работать с Павлом.
Рад был помочь. Оплатой доволен, быстро и в полном объёме. Буду рад помочь в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад