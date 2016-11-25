Есть сайт-лендинг. Необходимо его скопировать, перенести на наш хостинг.
Скрипт разбора docx на php (небольшой макроязык)
Прошу отвечать, только если у вас есть выполнения аналогичных задач с использованием нужных библиотек к php (прошу указать, каких именно).
Необходим скрипт, который из полученного docx файла-шаблона возвращает docx-файл, преобразованный по следующему алгоритму:
1) Если в тексте есть строка-условие, то выполнить его, например:
"если в предыдущем абзаце есть строка ААА, то в этом месте отобразить ВВВ, иначе ССС".
2) Если в тексте есть нумерованный список, то проставить пункты на лету, например:
X. текст первого пункта
Х.Х. текст первого подпункта
Х.Х. текст второго подпункта
Х. текст второго пункта
должно превратиться в:
1. текст первого пункта
1.1. текст первого подпункта
1.2. текст второго подпункта
2. текст второго пункта
3) Должны учитываться сноски на номера пунктов, например, если в тексте идет "согласно пункту Х.Х1.", то должно заменяться на именно конкретный пункт, даже если их количество изменилось.
Если есть вопросы - готов обсудить, но только в случае наличия понимания по конкретному инструменту, с помощью которого собираетесь это сделать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. Нужен человек или команда, который/которые знают не по наслышке, что такое CMS DLE. Front-end готов полностью, нужно под него написать Back-end. Что конкретно требуется: 1) Мелкие изменения в профиле ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Пробовал различные плагины для отправки писем чере SMTP и OAuth. Все время выдает ошибку. Connection: opening to smtp.gmail.com:587, timeout=300, options=array () Connection: Failed to connect to server. Error number 2. "Error notice: ...Завершен8 лет назад
Нужен программист, который сделает простую страницу с обратной связью и минимальным функционалом. Внешне вот так: https://gyazo.com/cecde1425e6d74461824346f58b7bf77 - подскажу где верстку формы отправки скопировать один в один. Вместо поля имя - название сайта. ...Завершен8 лет назад
Шаблон установили, контент немного добавили, нужно закончить: поменять модули на 1й странице, и доделать, сделать 2ую из 3 модулей из шаблона, и третью.Закрыт8 лет назад
- $10
Нужно установить стол заказов на DLE 11.0, подправить вывод видео и трейлеров, и ещё пара мелких доработок Оплата Яндекс.ДеньгиВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
надо исправить ошибки : 1. http://prntscr.com/dray1r после обновления на 4.7 версию // не редактируются настройки темы/ решение типа отключить cache - не помогаетЗакрыт8 лет назад
- $30
ТЗ: Внести необходимые изменения в robots.txt и карту сайтаНастроить 301 редирект со страниц http на httpsИзменить все ссылки в коде сайта, где они есть (в файлах, базе, конфигурации ит.п.) на https и сделать их ...Закрыт8 лет назад
Нужен скрипт на Пайтон3, который будет чекать ссылки в большом количестве на ответ 200Завершен8 лет назад
Добрый день, нужно дописать пхп скрипт, есть чекер ссылок, нужно чтоб он чекал пачками по 1000 например с базы 50 000!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад