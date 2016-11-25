Скрипт разбора docx на php (небольшой макроязык)

Прошу отвечать, только если у вас есть выполнения аналогичных задач с использованием нужных библиотек к php (прошу указать, каких именно).

Необходим скрипт, который из полученного docx файла-шаблона возвращает docx-файл, преобразованный по следующему алгоритму:

1) Если в тексте есть строка-условие, то выполнить его, например:

"если в предыдущем абзаце есть строка ААА, то в этом месте отобразить ВВВ, иначе ССС".

2) Если в тексте есть нумерованный список, то проставить пункты на лету, например:

X. текст первого пункта

Х.Х. текст первого подпункта

Х.Х. текст второго подпункта

Х. текст второго пункта

должно превратиться в:

1. текст первого пункта

1.1. текст первого подпункта

1.2. текст второго подпункта

2. текст второго пункта

3) Должны учитываться сноски на номера пунктов, например, если в тексте идет "согласно пункту Х.Х1.", то должно заменяться на именно конкретный пункт, даже если их количество изменилось.

Если есть вопросы - готов обсудить, но только в случае наличия понимания по конкретному инструменту, с помощью которого собираетесь это сделать.