Доработка приложения. Laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок398 просмотров

Необходимо доработать приложение по Email маркетингу написанное на Laravel. Для работы требуется выделенный сервер.

Исполнитель должен иметь:

большой опыт работы с Laravel

стабильный онлайн

Наличие Skype

Будет огромным преимуществом, если Исполнитель имеет опыт работы с сервисами - рассылки электронных писем типа маилчемпа и ему подобных.

Детальное ТЗ после собеседования.

Laravel
8 лет назад
webportal2015
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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