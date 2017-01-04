Есть сайт-лендинг. Необходимо его скопировать, перенести на наш хостинг.
Доработка приложения. Laravel
Необходимо доработать приложение по Email маркетингу написанное на Laravel. Для работы требуется выделенный сервер.
Исполнитель должен иметь:
большой опыт работы с Laravel
стабильный онлайн
Наличие Skype
Будет огромным преимуществом, если Исполнитель имеет опыт работы с сервисами - рассылки электронных писем типа маилчемпа и ему подобных.
Детальное ТЗ после собеседования.
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