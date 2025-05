HTTPS для Node.js

Добрый день!

Есть сайт с подключенным сертификатом SSL CA.

Пишу для него сторонний сервер на Node.js (выполняет роль сервера для лайв эвентов).

Собственно под http / ws сервер готов, но разумеется он не работает с основным сайтом ввиду того, что основной сайт с сертификатом безопасности, а сервер на node.js нет: "Mixed Content: The page at '' was loaded over HTTPS, but requested an insecure".

Собственно задача: поднять node.js с SSL для принятия запросов через socket.io.