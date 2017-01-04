Нужно доделать проект на ЮИ фреймворк

Добрый день уважаемые программисты!

Нужно доделать проект на ЮИ фрейворке. Да и вообще очень нужен сильный программист для других проектов.

У проекта уже готова админка но не доделана верстка и ещё некоторые моменты объясню по скайпу или напишу в ТЗ. Программист говорит что по затратам времени осталось дня на 3, но эти 3 дня уже длятся 3 месяца и у меня закончилось терпение и силы ждать.

В общем основные требования, во первых Сказать и Сделать. Сказал 10 дней нужно сделать за 10 дней. Второе для того чтобы понять что Вы программист, а не ваш знакомый, предлагаю первое время поработать в Онлайн режиме, вы делаете я наблюдаю и не мешаю вам работать. Тогда я буду уверен что вы на самом деле добросовестный исполнитель, а не перекуп, которых 80% на фрилансе.

По поводу оплаты можем договориться через безопасную сделку или как то ещё как вам удобно, но не предоплата 100%. Дело в том что мы оплатили 90% денег и программист не торопится заканчивать работу.