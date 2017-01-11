Instagram API

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Завершен4 заявки165 просмотров

Необходимо из заданой страницы аккаунта размещать фото на статической php странице.

Фото - это ссылка на фото в инстаграм. Размер средний, с кропом (m). Фото вытягиваются из аккаунта автоматически, не через шорткоды, все что есть в аккаунте.

PHP
8 лет назад
espectro_org
Константин 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 часов назад

Выбранный исполнитель

Arkaim92
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$30
1 день
Отлично. Задача выполнена в точности с требованиями. Спасибо!
Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

Arkaim92
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад