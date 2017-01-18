Не работает отправка письма при заполнении формы на сайте

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Завершен6 заявок179 просмотров

сайт novtim.com.ua, движок wordpress

перестала работать форма в разделе:

http://novtim.com.ua/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/

письмо не отправляет, выдает ошибку

WordPress
8 лет назад
a_aitishnik
41 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

swat54pr
Егор 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель, все сделал оперативно и профессионально, ответственно подходит к выполнению задания, всё решается быстро и компетентно, постоянно на связи. Всем рекомендую и сам буду еще работать.
Рекомендую.

Заявки фрилансеров

swat54pr
Егор 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад