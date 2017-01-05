Разработка корпоративного мессенджера для безопасного общения

интересует корпоративный мессенджер или отдельная разработка под наши требования или разработка коммерческого мессенджера.

Интересует безопасное общение, в первую очередь для корпоративного общения. С функциями отправки фотографий, смайликов. по принципу традиционных мессенджеров. Желательно без привязки к телефонным номерам и геолокации. по принципу скайпа, регистрация через почту. что бы можно было голосом общаться. общение с теми у кого есть такое же приложение.

Если данное решение будет удачным, то могу в перспективе из него сделать коммерческий проект. Я занимаюсь продажей симкарт премиум класса. защищенная связь. Симкарты обезличенные. Для понимания данной услуги, отправляю демонстрационный ролик https://youtu.be/khhvZV97rI0

Интересует стоимость разработки и сроки разработки