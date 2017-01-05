Внедрить ройстат на лендинг

http://www.mkad86.ru/acat/trucks/kraz/kraz-6510 Вот с каталога надо все скопировать в ворд. Может у кого то быстрее получится, или парсингом каким нибудь. Чтобы с картинками обязательно. Делается для того чтобы в отдаленных частях севера где нет ...