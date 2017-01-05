Внедрить ройстат на лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка110 просмотров

всем привет! 

необходимо сделать интеграцию ройстат-лендинг.

лендинг - shkola-sila.ru/uroki-vokala/

8 лет назад
dyke_alp
Данила 
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Форум на вордпрессе

    Добрый день. Требуется сделать (модернизировать) форум  Функциональный, без излишеств, с хорошим дизайном. Пожалуйста, указывайте ваши сроки, цену, примеры работ.

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка социальной сети

    Требуется разработка социальной сети по принципу "друг вокруг" или как perescope. Технического задания нет.  Есть идея и финансирование. Выслушаю все предложения по данной теме. Интересуют сроки и стоимость разработки. Если есть готовые решения, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка корпоративного мессенджера для безопасного общения

    интересует корпоративный мессенджер или отдельная разработка под наши требования или разработка коммерческого мессенджера. Интересует безопасное общение, в первую очередь для корпоративного общения. С функциями отправки фотографий, смайликов. по принципу традиционных мессенджеров. Желательно без привязки к ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать счётчик в админке сайта

    Здравствуйте. Есть сайт на Opencart 1.5.5.1.2. В админке вообще никаких изменений не делали, кроме вот этого модуля \/ \/ \/ Установил вот этот модуль: https://opencartforum.com/files/file/2375-filterorderpm-поиск-заказов-по-телефону-и-email-покупателя/ Всё работает, ...

    Opencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Текст с сайта в ВОРД

    http://www.mkad86.ru/acat/trucks/kraz/kraz-6510  Вот с каталога надо все скопировать в ворд. Может у кого то быстрее получится, или парсингом каким нибудь.  Чтобы с картинками обязательно. Делается для того чтобы в отдаленных частях севера где нет ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Настроить фильтр в каталоге для магазина на opencart

    Для магазина http://laresandpenates.com.ua/ нужно настроить фильтр в каталоге товаров. Страницы фильтра для которых выбран только один параметр фильтра необходимо привести к формату ЧПУ. При этом ссылка на параметр фильтра должна быть реализована с использованием тега a, ...

    JavaScriptOpencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Не работает отправка письма при заполнении формы на сайте

    сайт novtim.com.ua, движок wordpress перестала работать форма в разделе: http://novtim.com.ua/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ письмо не отправляет, выдает ошибку

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Instagram API

    Необходимо из заданой страницы аккаунта размещать фото на статической php странице. Фото - это ссылка на фото в инстаграм. Размер средний, с кропом (m). Фото вытягиваются из аккаунта автоматически, не через шорткоды, все ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно доделать проект на ЮИ фреймворк

    Добрый день уважаемые программисты!   Нужно доделать проект на ЮИ фрейворке. Да и вообще очень нужен сильный программист для других проектов.  У проекта уже готова админка но не доделана верстка ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад