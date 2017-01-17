Мелкие правки сайтов-визиток на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок161 просмотр

Добрый день.

Необходимо "допилить" несколько "демо" на основе покупных шаблонов c Themeforest.net до уровня "сайт-визитка".

Требования к кандидату:

1. "Прямые" руки и уверенные знания в Wordpress

2. Уметь работать с кодом и плагинами.

3. Желательно (но необязательно) с Украины. Оптимально для оплаты через Приват24.

4. По возможности ежедневный онлайн в скайпе или других мессенджерах.

5. Оплата Приват24-WMZ-BTC по результату

Ориентировочная стоимость работ: 1000 грн/сайт (35-40 WMZ)

WordPress
8 лет назад
Xim
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

typict
Егор 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$35
1 день
Отличный исполнитель. Очень быстро и корректно выполнил всю работу.
Все хорошо, задание понятное, всегда на связи, оплата сразу

Заявки фрилансеров

typict
Егор 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад