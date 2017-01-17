Добрый день. Требуется сделать (модернизировать) форум Функциональный, без излишеств, с хорошим дизайном. Пожалуйста, указывайте ваши сроки, цену, примеры работ.
Мелкие правки сайтов-визиток на Wordpress
Добрый день.
Необходимо "допилить" несколько "демо" на основе покупных шаблонов c Themeforest.net до уровня "сайт-визитка".
Требования к кандидату:
1. "Прямые" руки и уверенные знания в Wordpress
2. Уметь работать с кодом и плагинами.
3. Желательно (но необязательно) с Украины. Оптимально для оплаты через Приват24.
4. По возможности ежедневный онлайн в скайпе или других мессенджерах.
5. Оплата Приват24-WMZ-BTC по результату
Ориентировочная стоимость работ: 1000 грн/сайт (35-40 WMZ)
Выбранный исполнитель
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