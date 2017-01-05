Установить шаблон на движок OpenCart

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок128 просмотров

Добрый день. 

Надо установить шаблон и модули (я его купил он платный)

есть все инструкции.

Устанавливал сам, была ошибка, не работала корзина.

Opencart
8 лет назад
Nikolay8206
43 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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