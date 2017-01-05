Добрый день. Требуется сделать (модернизировать) форум Функциональный, без излишеств, с хорошим дизайном. Пожалуйста, указывайте ваши сроки, цену, примеры работ.
Создать код к соцсетям по ТЗ
Надо создать код к соцсетям по ТЗ. ТЗ во вложенном файле. Прошу сразу указывать цену за работу, без предварительной цены отвечать не буду.
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