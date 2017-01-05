Создать код к соцсетям по ТЗ

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Закрыт1 заявка125 просмотров

Надо создать код к соцсетям по ТЗ. ТЗ во вложенном файле. Прошу сразу указывать цену за работу, без предварительной цены отвечать не буду.

8 лет назад
Oll85
43 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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