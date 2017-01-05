Система управления контакт центром (PHP)

Нужно разработать большую систему управления контакт центром (звонки, сообщения, система учета заявок).

Работа удаленная, место проживания специалиста значения не имеет.

Задача большая, на несколько месяцев, оплата предпочтительна с фиксированной суммой в неделю или почасовая, так как в процессе разработки система будет дополняться новым функционалом.

Проект будет выполняться одним программистом, последовательным выполнением подзадач (блоков системы). После некоторой степени готовности система будет передана в работу операторам, но работа над другими блоками будет продолжена.

О задаче:

- Разработка на PHP + JQuery.

- В качестве фреймворка - Wordpress.

- Система закрытая, только для сотрудников, публичного доступа нет.

- Дизайн разрабатывать не требуется. Имеется очень большой UI kit со всеми необходимыми элементами. Весь интерфейс должен быть собран из этих элементов. Требуются некоторые знания в верстке для подгонки элементов под задачу.

Неполный перечень будущих возможностей системы (для понимания направления работы):

- Интеграция с АТС (Asterisk): управление транками, группами пользователей и очередями, получение списка звонков с наглядным представлением и группировками по транкам, направлению, датам и пр., функции callback, управление записями разговоров, подключением к разговору (конференция, суфлирование).

- Встроенный в систему веб-телефон (SIP клиент), интеграция с АТС, входящие и исходящие звонки.

- Управление пользователями и группами системы. В зависимости от группы пользователю будет доступен разный функционал.

- Отображение входящего потока звонков по очередям и внешним номерам.

- Отображением списка операторов, включая текущие статусы и статистику звонков за период.

- Управление статусами операторов, рабочим графиком, а также учет отработанного времени.

- Онлайн чат (онлайн консультант) для сайта. Как публичная часть (для посетителя сайта), так и внутренняя (для оператора). Множественные чаты для оператора (вкладки), распределение обращений по заданным правилам, статусы операторов.

- Система работы с электронной почтой. Получение писем, пришедших на почтовый ящик, ответ несколькими операторами на письма из общего ящика, в зависимости от настроек.

- Система работы с СМС. Отправка и получение сообщений от аппаратного шлюза. Наглядное представление переписок с разными клиентами, управление внешними номерами (сим-картами).

- Система учета заявок клиентов по услугам. Учет клиентов, услуг, цен в разных городах.

- А также много другого функционала.

Об исполнителе:

- Хороший опыт программирования (ООП) на PHP, JS (JQuery), верстке.

- Опыт работы с Wordpress.

- Предельно аккуратный код, как технологически, так и внешне (отступы, скобки имена переменных и т.д.), комментирование блоков.

- Желателен (но не обязателен) опыт администрирования или программирования под Asterisk, либо возможность быстро освоить.

- Ответственность, способность самостоятельно оценивать сроки (по каждой подзадаче) и в точности им следовать.

- Достаточное свободное время для интенсивной работы над проектом.

- Всегда на связи в заранее оговоренное рабочее время. В это время работа выполняется только по нашей задаче.

- Место проживания и гражданство значения не имеет, работа удаленная.

- Постоянная обратная связь в виде отчетов о выполненных задачах за период (за день, неделю), плюс расписание задач на ближайшее время.

Оплата:

- Еженедельное перечисление на счет (сбербанк или электронные деньги).