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CRM программирование, настройка
Занимаюсь внедрением CRM и аналитики. Нужен человек или тимлидер, кто возьмет на себя все технические задачи по внедрению CRM и написанию API решений под бизнес клиента. Компетенции: php, mysql
Подробности спрашивайте лично
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