CRM программирование, настройка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка98 просмотров

Занимаюсь внедрением CRM и аналитики. Нужен человек или тимлидер, кто возьмет на себя все технические задачи по внедрению CRM и написанию API решений под бизнес клиента. Компетенции: php, mysql

Подробности спрашивайте лично

MySQLPHP
8 лет назад
guest_14836215428886
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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