Овпенкарт - микроразметка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки135 просмотров

По schema.org сделать разметку для интернет-магазина

  • страница контакты
  • страница блог
  • страница товара
  • главная страница
  • хлебные крошки
8 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Oleg_Abrashin
Олег 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
19 отзывов(-1)
8 лет назад
$20
1 день
Самые приятные впечатления от работы. Выполнено все по ТЗ. После работы предоставлен подробный отчет, что сделано, как проверить - это редкость для нашего времени, такой подход. Самые лучшие рекомендации.
Екатерина, прекрасно описала задачу, оперативно ответила на все вопросы, и также оперативно перевела оплату после выполнения. Рекомендую Всем к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Oleg_Abrashin
Олег 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
19 отзывов(-1)
8 лет назад