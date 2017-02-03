Разработка проекта на Drupal

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок181 просмотр

Добрый день! Разработка сайта поТЗ, ссылка ниже 

https://docs.google.com/document/d/1BQCTkY_e5Du7o6LBH56D8v3Z_Qj9Audu4CsV6kCvbBg/edit#

Оплата по факту либо БС.

В рамках работы могут быть доработки на 5-10%

Drupal
8 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$1200
30 дней
Наверное самый опытный, грамотный и производительный исполнитель с которым сотрудничал на данном ресурсе. Фрилансер отлично разбирается в технологиях, пишет код за который не стыдно, четко, быстро и качественно выполняет поставленные задачи. Рекомендую
Работать с данным заказчиком одно удовольствие - точно знает, что хочет. Рекомендую заказчика как профессионала своего дела.

Заявки фрилансеров

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад