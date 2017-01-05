Opencart добавление атрибутов к товарам

Есть каталог товаров http://www.navionika.com/component/option,com_productscatalog/Itemid,129/task,show.categories/

Есть атрибуты http://prntscr.com/ds4foi их надо сделать на нашем сайте, важен каждый параметр

НА нашем сайта такого плана сейчас http://prntscr.com/ds4ghe

Надо сделать нам такие атрибуты сравнений на сайта aparat.ua ранее уже производилась работа, некоторые атрибуты созданы. От вас надо понимать что делать, и как это работает. Хочу понимать стоимость добавления атрибутов за 1 товар (1 еденицу), приблизительно 76 товаров. Работа не для слабонервных!