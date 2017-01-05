Парсер для IPB 3.4

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Закрыт3 заявки123 просмотра

Требуется парсер чтобы "парсить" по расписанию сообщения с нескольких форумов  IPB 1,3,5 на другой IPB 3.4 

8 лет назад
shishwagen
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров