Убрать текст из swf-ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки133 просмотра

Убрать дату во флэш-ролике. Исходников к ролику нет, ссылку на ролик предоставлю кандидатам.

8 лет назад
boykov
Павел 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$7
2 дня
Спасибо!
На здоровье!

Заявки фрилансеров

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад