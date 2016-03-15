Дизайн пакета, буклета

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  2. Дизайн продукции
Завершен19 заявок240 просмотров

Здравствуйте. Есть 2 простые задачи: нарисовать дизайн пакета (банан 20*30) - с одной стороны лого, с другой купальник и надпись. Картинка того, что точно хотелось бы есть, нужно просто перенести в програму. 

Собрать буклет (евро 2 фальца) - файл буклета прошлого года есть, нужно просто поменять картинки вещей из прошлой коллекции на новые. Все остальное без измений. Жду заявок. Спасибо

9 лет назад
evgeni007
Евгений 
53 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$15
2 дня
Отличное сотрудничество! Оперативное реагирование, четкое внесение правок и приятная коммуникация. Будем обращатся еще
Спасибо за интересный проект. Было интересно над ним работать)

Заявки фрилансеров

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад

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