Дизайн пакета, буклета

Здравствуйте. Есть 2 простые задачи: нарисовать дизайн пакета (банан 20*30) - с одной стороны лого, с другой купальник и надпись. Картинка того, что точно хотелось бы есть, нужно просто перенести в програму.

Собрать буклет (евро 2 фальца) - файл буклета прошлого года есть, нужно просто поменять картинки вещей из прошлой коллекции на новые. Все остальное без измений. Жду заявок. Спасибо