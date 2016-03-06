Доброго! Необходимо создать концепт коробки для карт по обучению созданных по принципу игральных карт. Карты для Покера размером 63,5*89 (57 шт.) БЕЗ РУБАШКИ Коробка для таких карт ...
Разработка дизайна буклета, листовок, флаеров, постеров
Добрый день, уважаемые фриласнсеры.
Требуется разработка дизайна буклета и листовки.
Более конкретно задача будет уточнена.
Для начала сотрудничества, от вас нужно - портфолио и стоимость ваших услуг.
Нужно будет сделать красивые красочные композиции, добавить рисованный фон, тексты, оформить все здорово и красочно, эффектно, чтобы люди видели материал и захотели более подробнее узнать про наши услуги. Также просьба указать количество дней на разработку.
Заранее благодарна. оставляйте ссылки на подобное портфолио.
Заявки фрилансеров
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