Разработка дизайна буклета, листовок, флаеров, постеров

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт17 заявок223 просмотра

Добрый день, уважаемые фриласнсеры.

Требуется разработка дизайна буклета и листовки.

Более конкретно задача будет уточнена. 

Для начала сотрудничества, от вас нужно - портфолио и стоимость ваших услуг.

Нужно будет сделать красивые красочные композиции, добавить рисованный фон, тексты, оформить все здорово и красочно, эффектно, чтобы люди видели материал и захотели более подробнее узнать про наши услуги. Также просьба указать количество дней на разработку.

Заранее благодарна. оставляйте ссылки на подобное портфолио.

9 лет назад
87823418
40 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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