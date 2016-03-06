Разработка дизайна буклета, листовок, флаеров, постеров

Добрый день, уважаемые фриласнсеры.

Требуется разработка дизайна буклета и листовки.

Более конкретно задача будет уточнена.

Для начала сотрудничества, от вас нужно - портфолио и стоимость ваших услуг.

Нужно будет сделать красивые красочные композиции, добавить рисованный фон, тексты, оформить все здорово и красочно, эффектно, чтобы люди видели материал и захотели более подробнее узнать про наши услуги. Также просьба указать количество дней на разработку.

Заранее благодарна. оставляйте ссылки на подобное портфолио.