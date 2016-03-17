Дизайн буклета А3

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Завершен17 заявок210 просмотров

Надо на основе макета оформить букет, для печати на бумаге А3 (1 лист, 4 страницы)

пример:

https://www.dropbox.com/s/8y7mr2ddqlu2xz0/1.jpg

https://www.dropbox.com/s/oqpsg7xd1n4h5w9/2.jpg

9 лет назад
webvek
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$30
1 день
Все отлично: качественно и в срок!
Отлично поработали. Рекомендую как классного заказчика. Оплата в срок, правки минимальные.

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
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