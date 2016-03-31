Евробуклет по мототехнике

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Завершен21 заявка205 просмотров

Нужен дизайн буклета. Два фальца, евро буклет. Мототехника стелс. Для дилера buggy-motor.ru

9 лет назад
scott2to
Антон 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$20
2 дня
Цена, качество, сроки, ощение - все отлично! Большое спасибо за сотрудничество.
Спасибо, было очень приятно с Вами работать :)

Заявки фрилансеров

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
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