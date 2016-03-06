Доброго! Необходимо создать концепт коробки для карт по обучению созданных по принципу игральных карт. Карты для Покера размером 63,5*89 (57 шт.) БЕЗ РУБАШКИ Коробка для таких карт ...
Художественное оформление лайтбокса для кофейни
ТЗ лайтбокс:Изобразить 7 кофейных зерен (+1 в запасе выберем какой из персонажей будет ярче и харизматичный) в качестве представителей разных стран: Колумбия Куба Мексика ЯпонияБразилия Индия Ямайка Италия
Есть готовые идеи, как они должны выглядеть,озвучу исполнителю - проект авторский. Прорисовка поверхностная, все в ЧБ. Все они сидят в кругу вокруг костра из которого струится дымок (и пьет кофе?)
Заявки фрилансеров
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