Художественное оформление лайтбокса для кофейни

ТЗ лайтбокс:Изобразить 7 кофейных зерен (+1 в запасе выберем какой из персонажей будет ярче и харизматичный) в качестве представителей разных стран: Колумбия Куба Мексика ЯпонияБразилия Индия Ямайка Италия

Есть готовые идеи, как они должны выглядеть,озвучу исполнителю - проект авторский. Прорисовка поверхностная, все в ЧБ. Все они сидят в кругу вокруг костра из которого струится дымок (и пьет кофе?)