Сделать макет инструкции по сборке мебели

Нужно сделать листовку инструкции под печать (формат, готовый под сдачу в типографию).

Этапы сборки с фото есть во вложении (нужно использовать их).

Листовка должна быть выполнена в виде книжечки формата А5 (пример во вложении, икеевская схема).

На первой странице название товара (укажите просто СТУЛ) и его фотография (есть фото реального товара во вложении).

На второй и третей поэтапно разделить пути сборки.

На четвертой странице поместить необходимые инструменты и крепеж (пример во вложении икеевский)

Отобразить схематично акцент, что сборку нужно проводить на абсолютно ровной поверхности.

Понадобятся инструменты: гаечный ключ на 14, отвертка (шуруповерт)

Текст, описывающий этапы сборки не размещать, все должно быть понятно по схемам.

Работа несложная, просьба указывать АДЕКВАТНУЮ желаемую цену за работу.

Обязательно накидать пример работы по заданию (водяные знаки приветствуются) для оценки ваших возможностей.

Во вложении находится:

- файл с этапами сборки.

- файл с текстовым описание порядка сборки

- файлы примеров