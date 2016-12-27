Дизайн продукта

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Завершен2 заявки108 просмотров

Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн продукта. Расширенное ТЗ дам после принятия зваявки. Спасибо.

8 лет назад
ua-kot
Вадим 
43 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$150
14 дней
Рекомендую всем! Проект выполнен в сроки и очень качественно. Татьяна, человек, который способен достаточно быстро понять, что хочет заказчик и воплотить это в жизнь. Имеет хорошее воображение, предлагает отличные концепции. По началу было сложно определиться какую из концепций выбрать, т.к. все были классными. Достаточно быстро откликается на все необходимые поправки. Судя по тому, что письма приходили и ночью и утром, работает наверное круглосуточно. :) По завершению остался очень доволен. Спасибо.
Нравится работать с Вадимом. Заказчик, который действительно знает что хочет от проекта и умеет вести диалог с дизайнерами. Рекомендую Вадима.

Заявки фрилансеров

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
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Дизайн продукции