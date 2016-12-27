Дизайн продукта

Рекомендую всем! Проект выполнен в сроки и очень качественно. Татьяна, человек, который способен достаточно быстро понять, что хочет заказчик и воплотить это в жизнь. Имеет хорошее воображение, предлагает отличные концепции. По началу было сложно определиться какую из концепций выбрать, т.к. все были классными. Достаточно быстро откликается на все необходимые поправки. Судя по тому, что письма приходили и ночью и утром, работает наверное круглосуточно. :) По завершению остался очень доволен. Спасибо.