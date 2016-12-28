Необходимо изготовить упаковку

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  2. Дизайн продукции
Завершен1 заявка155 просмотров

Необходимо создать упаковку для товара.

8 лет назад
Nataliia123
Наталия 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

tudiz
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
8 лет назад
$222
1 день
Мы снова сотрудничаем, что подтверждает качество работы! Особенно радует скорость выполнения и отзывчивость. Очень рекомендую!
Был рад очередному сотрудничеству! Всё как всегда, отлично и вовремя. Спасибо. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

tudiz
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
8 лет назад

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