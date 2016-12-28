Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн продукта. Расширенное ТЗ дам после принятия зваявки. Спасибо.
Необходимо изготовить упаковку
Необходимо создать упаковку для товара.
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