Дизайн рюкзака для детей

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт5 заявок130 просмотров

Необходимо разработать дизайн рюкзака для детей. Примерные размеры готового изделия 25*25. Нужно сделать эскизы именно формы, внешнего вида, а также различные варианты цветовой отделки.

8 лет назад
guest_14794505182207
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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