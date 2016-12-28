Дизайн упаковки коленного рукава

Суть задания заключается в разработке дизайна упаковки продукта - Knee Sleeve (коленный рукав, коленный бандаж).

Скину фото нашего готового продукта с лого.

Рассмотрю Ваши варианты цветовой гаммы (проиводитель указывает доступные цвета - чёрный, красный, серый)

Указание логотипа на упаковке (файл предоставляется).

Размер упаковки будет: 200 мм (из них высота TOP - 20 мм) на 120 мм

Надо оставить место для наклеивания штрих-кода (размер штрих-кода - 48,5 мм на 25,4 мм)

Продукт будет производиться в 3-х размерах - надо указать эти три размера на упаковке, с расположенными рядом пустыми ячейками, в которых впоследствии будет указываться "галочка" соответсвующего размера.