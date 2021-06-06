Есть база данных компаний с колонками: - название - город - терефон - email - сфера деятельности Все данные в XLS, около 1,4 млн строк ...
Сделать парсер и выгрузить на сайт
сайт работает на опенкарте
подробности в тз
Заявки фрилансеров
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