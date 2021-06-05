Разработать Личный кабинет партнера для маркетплейса

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки1040 просмотров

Необходимо разработать личный кабинет для маркетплейса квестов.   https://www.figma.com/file/x0oIE6uj7ytDJORhR5afXa/%D0%9A%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%AB-%D0%9B%D0%9A Помеченные красной линией страницы в этой итерации реализовать не требуется.  Бэкенд готов. Стек технологий на проекте. Бэкенд: - СУБД PostgreeSQL - Движок Hasura / GraphQL API - Бизнес-логика NodeJS / TypeScript Фронтенд Web: - VueJs / TypeScript / TSX - Ant Design - Пример реализации: https://github.com/simple-apps-ru/templates-admin-vue Для реализации фронтенда стек обсуждаемый. Готов принять ваши предложения (возможно использовать React).

Node.jsTypeScriptVue.js
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