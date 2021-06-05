Требуется конструктор для сувенирной продукции c персональным дизайном. Подробное описание в прикрепленном ТЗ
PHP-разработчик API
PHP-разработчик API
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Требования:
1)Уверенное знание PHP
2)Опыт использования принципов ООП, SOLID;
3)Разработка API
4)Важные технологии MariaDB, RabbitMQ, Memcached Redis, Sphinx, PHPUnit, Behat, Swagger, Sentry, ELK, Grafana, TeamCity, Jira, Bitbucket, Crucible, Confluence.
5)Взаимодействие с фронтом Node.js, React.js, Flutter и мобильными приложениями для iOS и Android
6)Опыт работы с реляционными СУБД, в частности MS SQL
Условия:
Удаленная работа из любой точки мира;
Мягкий график. Бонусная система.
Наша команда поддерживает и всячески продвигает идеологию самообразования.
Анти-спам: 3+5=
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