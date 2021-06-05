PHP-разработчик API

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PHP-разработчик API

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Требования:

1)Уверенное знание PHP

2)Опыт использования принципов ООП, SOLID;

3)Разработка API

4)Важные технологии MariaDB, RabbitMQ, Memcached Redis, Sphinx, PHPUnit, Behat, Swagger, Sentry, ELK, Grafana, TeamCity, Jira, Bitbucket, Crucible, Confluence.

5)Взаимодействие с фронтом Node.js, React.js, Flutter и мобильными приложениями для iOS и Android

6)Опыт работы с реляционными СУБД, в частности MS SQL

Условия:

Удаленная работа из любой точки мира;

Мягкий график. Бонусная система.

Наша команда поддерживает и всячески продвигает идеологию самообразования.

Анти-спам: 3+5=

AndroidFlutteriOSNode.jsPHPRedisSQL
4 года назад
Nms_4job
Михаил 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Александр
 
37 лет
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