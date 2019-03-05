Скопировать и переделать сайт - лендинг

Добрый вечер.

Нужно скопировать сайт https://адвокаты-24.рф, и немного переделать:

http://bit.ly/2VFeyGn

Сайт можно скачать с помощью специальных програм (offline explorer, teleport).

P.S. - Робота не сложная, для новичков в верстке как раз - сам верстал сайты раньше и разбираюсь в тонкостях.

Пишите ЦЕНУ и СРОКИ.

Проверка на ботов - пишите "Я НЕ БОТ"

Спасибо.