Правки дизайна и адаптивная верстка сайт http://www.victoria-print.com.ua

Контактное лицо Наталья. Телеграм +38 073 13 50 277

Пожалуйста, пишите телеграмм стоимость по пунктам. Сроки. И ссылку на ваш профиль.

Кратко, без лишней воды, это сохранит нам время). Спасибо.

Задача

1."Убрать нули(цену) и звездочки на товаре.Отображаются на главной,

на самой карточке вроде нет."

2.Поместить лого компании в левую часть

3. Перенести телефоны в правую часть. Добавить телеграмм. Добавить телефоны других стран

4.Большая полоса поиска по центру сайта

5."Форма. заказать обратный звонок убрать.

Или поставить, форму с информированием о заявке на телефон

или в месенджеры"

6.Убрать из меню "Главную". Переход на "Главную" через клик по лого

7.Кнопки ФБ, Ютюб канал со ссылками

8.Внесение кодов GA,GTM, FB пи-ль

9. Убрать этот текст http://victoria-print.com.ua/tovari/poslepechatnoe-oborudovanie/

поправить текст - «Выберіть підкатегорію"" на оберіть розділ и выберите раздел.