Требуется поддержка современных браузеров ie/chrome/safari/firefox/opera Варианты исполнения desktop/tablet/mobile.[list][*]gulp[*]sass[*]чистый логичный код, без транслита[/list]Главная страница, список новостей, внутренняя страница. За подробностями обращайтесь в личку.
Правки дизайна и адаптивная верстка сайт http://www.victoria-print.com
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Правки дизайна и адаптивная верстка сайт http://www.victoria-print.com.ua
Контактное лицо Наталья. Телеграм +38 073 13 50 277
Пожалуйста, пишите телеграмм стоимость по пунктам. Сроки. И ссылку на ваш профиль.
Кратко, без лишней воды, это сохранит нам время). Спасибо.
Задача
1."Убрать нули(цену) и звездочки на товаре.Отображаются на главной,
на самой карточке вроде нет."
2.Поместить лого компании в левую часть
3. Перенести телефоны в правую часть. Добавить телеграмм. Добавить телефоны других стран
4.Большая полоса поиска по центру сайта
5."Форма. заказать обратный звонок убрать.
Или поставить, форму с информированием о заявке на телефон
или в месенджеры"
6.Убрать из меню "Главную". Переход на "Главную" через клик по лого
7.Кнопки ФБ, Ютюб канал со ссылками
8.Внесение кодов GA,GTM, FB пи-ль
9. Убрать этот текст http://victoria-print.com.ua/tovari/poslepechatnoe-oborudovanie/
поправить текст - «Выберіть підкатегорію"" на оберіть розділ и выберите раздел.
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