Сделать вёрстку сайта на Wordpress Astronomico.ru

HTML-версткаЗакрыт14 заявок202 просмотра
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Есть готовый сайт со стандартным шаблоном. Нужно сделать вёрстку сайта на Wordpress с готового дизайна

Сайт оптимизирован и имеет настройки, их нужно сохранить.

Предлагайте свою цену и сроки.

Дизайн в .PSD формате

P.S. Сделать медленную анимацию планеты

WordPress
5 лет назад
Astronomico
Артём 
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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