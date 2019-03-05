Сделать вёрстку сайта на Wordpress Astronomico.ru

Требуется поддержка современных браузеров ie/chrome/safari/firefox/opera Варианты исполнения desktop/tablet/mobile.[list][*]gulp[*]sass[*]чистый логичный код, без транслита[/list]Главная страница, список новостей, внутренняя страница. За подробностями обращайтесь в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый сайт со стандартным шаблоном. Нужно сделать вёрстку сайта на Wordpress с готового дизайна
Сайт оптимизирован и имеет настройки, их нужно сохранить.
Предлагайте свою цену и сроки.
Дизайн в .PSD формате
P.S. Сделать медленную анимацию планеты
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