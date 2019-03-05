Сделать вёрстку сайта на Wordpress Astronomico.ru

Добрый вечер. Нужно скопировать сайт [url=https://xn---24-5cdaln3c9a5b8f.xn--p1ai/]https://адвокаты-24.рф[/url], и немного переделать: http://bit.ly/2VFeyGn Сайт можно скачать с помощью специальных програм (offline explorer, teleport). P.S. - Робота не сложная, для новичков в верстке как раз - сам верстал сайты раньше и разбираюсь в тонкостях. Пишите ЦЕНУ ...