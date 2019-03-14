Тз в файле. Доступ к остальному дам исполнителю. Жду предложений с ценами и сроками. Сам сайт: харьков-демонтаж.com.ua
Верстка страницы без фреймворка / clear html, css only
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет,
Верстка страницы без фреймворка.
Только html, css.
Дизайн кандидату.
Присылайте заявку только если вы свободны в ближайшие дни.
Оплата на приват24.
Спасибо!
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