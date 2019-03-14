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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
5 лет назад
Рекомендую. Выполнено в срок. Качество работы отличное. Коммуникация хорошая! Спасибо!
Ответный отзыв
Грамотная постановка ТЗ. Работу оплатил как и договаривались. Дал ответ на все вопросы. Рекомендую к сотрудничеству!