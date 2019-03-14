Bondvv

Вадим Бондаренко Bondvv

 
25 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
sfedorko
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Верстка - таблица, изображение и текст.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
sfedorko
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Верстка страницы без фреймворка / clear html, css only
Рекомендую. Выполнено в срок. Качество работы отличное. Коммуникация хорошая! Спасибо!
Грамотная постановка ТЗ. Работу оплатил как и договаривались. Дал ответ на все вопросы. Рекомендую к сотрудничеству!
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