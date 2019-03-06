Верстка лединг пейдж на HTML/CSS

Необходимо доделать сайт на Bootstrap. Есть только часть главной страницы. Образец можно глянуть тут http://srv29039.ht-test.ru/ Внизу страницы ещё не хватает блока с сертификатами(модальные окна с картинками). И блока футер. А так же доделать форму обратного звонка. Сообственно по наполнению должен быть как ...