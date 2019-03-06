Настроить форму заказов для приема в ЦРМ системе

Сверстать сайт с элементами дизайна для таксопарка- чтоб был живой, красивый, удобный для пользователя. Намеки на структуру нарисовала в фотошопе есть картинкой. Сайт должен быть живой, при наведении мыши чтоб все прям вот показывало что ...