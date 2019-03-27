Требуется верстальщик из Санкт-Петербурга, верстка сайта

HTML-версткаЗавершен8 заявок251 просмотр
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Нужен верстальщик ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА для адаптивного сайта-многостраничника спортивной тематики. Порядок оплаты и стоимость обсуждается при личной встрече.  

При успешном выполнении задания, возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе (так же удаленно). 

Подробности при личном общении.

Верстка сайта
5 лет назад
sorokina_a
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Kind-Of-Heaven
Кирилл Тен 
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$606
10 дней
WMZ
Спасибо за проделанную работу! Верстка была выполнена очень качественно, в оговоренные сроки и за разумную стоимость. Отличный исполнитель, оперативно отвечает на все вопросы и комментарии, вносит необходимые правки (даже самые незначительные), зачастую предлагает свои варианты решения каких-либо проблем, всегда на связи. Однозначно рекомендую в качестве исполнителя!
Спасибо за проект! Отличный заказчик - всегда на связи, предоставила все необходимые материалы для работы Оплату получил, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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