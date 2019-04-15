Переделать мобильную версию на Битриксе

HTML-версткаЗавершен14 заявок258 просмотров
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Есть сайт, интернет-магазин, сайт на Битриксе.

Сейчас текущая мобильная версия, нужно немного переверстать парочку текущих блоков, поменять блоки местами.

Все элементы есть.

5 лет назад
Helpery
42 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tanya210392
Татьяна 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$40
16 дней
Все сделано хорошо
Благодарю за сотрудничество! Рекомендую Дмитрия, как порядочного заказчика